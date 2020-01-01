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< Yassı Ürünler ve Slab

Brezilya’dan ABD’ye verilen slab teklifleri artmaya devam ediyor

Brezilya’dan ABD’nin Batı Kıyısı’nda yer alan bir müşteriye 968$/mt CFR seviyesinden bir slab satışı gerçekleştirildi.

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