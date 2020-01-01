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Baosteel Haziran teslimatlı yerel sıcak sac fiyatlarını 47$/mt artırdı

Üretici yerel sıcak sac fiyatlarını 300 RMB/mt (47$/mt) artırırken, levha, profil ve asitlenmiş sıcak sac fiyatlarını ise ...

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