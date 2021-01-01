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< Yassı Ürünler ve Slab

Baosteel Aralık ayı teslimatlı yerel sıcak sac fiyatlarını 47$/mt düşürdü

Çin’in önde gelen çelik üreticilerinden Baosteel, Aralık ayı teslimatlı yassı mamullerinin fiyatlarını açıkladı.

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