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BAE’de ithal sıcak sac fiyatları sınırlı talebe rağmen arttı

Hindistan merkezli sıcak sac tedarikçileri Birleşik Arap Emirlikleri’ne verdikleri tekliflerde iyimser davranmaya devam etti.

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