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Avrupa’da sıcak sac fiyatları zayıf talep ve rekabetçi ithal teklifler sonucu düştü

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Avrupa’da yerel sıcak sac fiyatları talebin zayıf olması ve rekabetçi ithal tekliflerden dolayı geriledi.

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