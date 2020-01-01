﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Yassı Ürünler ve Slab

Asya’da slab fiyatları sabit kaldı ancak güçlü sıcak sac piyasası sayesinde artabilir

Asya’da ithal slab fiyatları neredeyse yatay seyretti, ancak bölgedeki yüksek sıcak sac fiyatları nedeniyle hala iyimser bir hava hakim.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.