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Agresif Çin çıkışlı sıcak sac teklifleri Hint ihracatçıları Körfez ve Afrika’da düşük tonajlı bağlantılara yöneltti

Asya pazarında agresif Çin çıkışlı sıcak sac fiyatlarının devam etmesi, fiyatları rekabetçi olmayan Hint sıcak sac ...

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