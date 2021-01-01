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ABD’de yerel galvanizli sac fiyatları hala ithalat tarafından baskı görüyor

Tatil haftası olmasına rağmen, ABD’de bazı piyasa kaynakları ülkede yerel galvanizli sac fiyatlarının ithalat tarafından baskı ...

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