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< Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak ve soğuk sac piyasaları artışa hazırlanıyor

Bazı piyasa kaynakları ABD yassı mamul piyasasında fiyatların zirvede veya zirveye yakın seviyede olduğunu düşünüyordu.

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