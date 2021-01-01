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Üreticiler Güneydoğu Asya’ya verdiği kütük tekliflerini yükseltmeye çalışıyor, alıcılar kabul etmiyor

Güneydoğu Asya’yı hedef alan önde gelen kütük ihracatçıları, geçtiğimiz hafta canlanan talep nedeniyle bu hafta tekliflerini ...

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