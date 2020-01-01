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Umman’ın BAE’ye yaptığı inşaat demiri teklifleri kabul edilebilir seviyede değil

BAE'de açıklanan yerel inşaat demiri fiyatlarının ardından Ummanlı üreticiler de BAE’li müşterileri için teklifler sunmaya başladı.

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