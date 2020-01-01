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Türkiye’nin iç piyasa ve ihracata verdiği inşaat demiri fiyatları arasındaki fark açıldı

Türk çelik üreticileri, uzun teslim süreleri ve geçen hafta daha yüksek fiyatlardan yapılan ithal hurda fiyatları sebebiyle ...

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