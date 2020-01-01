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Türkiye’de yerel ve ithal kütük fiyatları yükselmeye devam ediyor

Türkiye yerel pazarında Marmara Bölgesi merkezli bir üretici yine Marmara Bölgesi’ndeki bir tedarikçiden 10.000 mt kütük satın aldı.

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