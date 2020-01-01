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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları düştü, daha fazla düşüş bekleniyor

Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar döviz kurundaki dalgalanmalar ve zayıf talep sonucu bir haftalık süre içerisinde 5-15$/mt düştü.

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