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Türkiye’de kütük fiyatları 500$/mt fabrika çıkışı seviyesini gördü, teklifler daha da yükseldi

25 Kasım’da, Kardemir’in uzun bir aradan sonra neredeyse 160.000 mt kütük satışı yapması piyasayı biraz şaşırttı.

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