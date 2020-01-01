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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütüğe yönelik beklentiler yüksek inşaat demiri fiyatları nedeniyle iyileşti, hurda fiyatları dibe vurdu

Türkiye kare kütük piyasasındaki beklentiler kademeli bir şekilde iyimser olmaya başladı.

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