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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de alternatif pazarlardan kütük teklifleri duyuluyor

Türkiye kütük piyasası, bu hafta çoğunlukla ithal hurda fiyatlarındaki beklenmedik düşüşe bağlı olarak sessiz kaldı.

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