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Tokyo Steel yerel uzun mamul ve levha fiyatlarını yükseltti

Tokyo Steel Temmuz ayında inşaat demiri, H-profil ve levha dahil olmak üzere bir dizi çelik ürününün fiyatlarını artırdı.

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