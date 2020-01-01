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< Uzun Ürünler ve Kütük

Tedarikçiler Güneydoğu Asya’ya verdiği kütük fiyatlarını düşürdü, yeni satışlar 700$/mt CFR’ın oldukça altından yapıldı

Güneydoğu Asya kütük piyasasındaki trend, talep Çin’in piyasada olmamasıyla birlikte genel olarak zayıf kaldığı için yine tersine döndü.

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