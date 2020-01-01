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Tedarikçiler Güneydoğu Asya’da kütük fiyatlarını daha da artırdı, ancak talebin devam edip etmeyeceği belirsiz

Güneydoğu Asya’da ithal kütük fiyatları, önceki fiyat seviyesi yapılan satışlarla halihazırda kabul edildiği için daha da arttı.

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