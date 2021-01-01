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Tedarikçiler Güneydoğu Asya ve Çin’deki müşterileri çekmek için filmaşin fiyatlarını düşürdü

Güneydoğu Asyalı tedarikçilerin bazıları, talebi artırmak amacıyla filmaşin fiyatlarını düşürdü.

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