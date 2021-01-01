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< Uzun Ürünler ve Kütük

Talebe yönelik beklentilerin zayıf olması nedeniyle Çin’de yerel uzun mamul fiyatları düştü, arz düşüş göstermeyebilir

Çin iç piyasasında ortalama inşaat demiri ve filmaşin fiyatları, vadeli inşaat demiri fiyatlarındaki düşüş nedeniyle düşüş gösterdi.

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