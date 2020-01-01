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Singapur ve Hong Kong’da ithal inşaat demiri fiyatları yükseldi

Bu hafta Güneydoğu Asya’da ithal inşaat demiri teklifleri yükseldi, fakat henüz bir bağlantı duyulmadı.

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