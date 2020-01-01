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Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları güncellendi

Rusya’nın kuzey bölgesindeki iki üretici Tula ve Severstal’in Ekim üretimli inşaat demiri fiyatları 40.000 RUB/mt CPT Moskova seviyesinde yer alıyor.

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