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Polonya’da inşaat demiri talebi ve fiyatları gevşedi

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde Polonya’da yerel inşaat demiri talebi stok alımların yavaşlamasının ardından zayıflamaya devam etti.

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