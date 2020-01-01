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Polonya’da inşaat demiri fiyatları sabit, talebin toparlanması bekleniyor

Polonya’da yerle inşaat demiri fiyatları değişmezken, talep olumsuz hava koşulları ve belirsiz piyasa görünümü nedeniyle zayıfladı.

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