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Polonya’da inşaat demiri fiyatları daha da arttı

Polonya inşaat demiri piyasasında talebin yüksek ve stokların sınırlı seyretmesi nedeniyle inşaat demiri fiyatları artış gösterdi.

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