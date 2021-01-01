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Pakistanlı inşaat demiri üreticileri fiyatlarını neredeyse 30$/mt yükseltti

Pakistanlı inşaat demiri üreticileri, özellikle benzin ve enerji gibi üretim maliyetlerindeki artışı ve bundan dolayı yerel para ...

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