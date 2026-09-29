Pakistanlı Pak Steel Özbekistan'da çelik tesisi yatırımı yapmayı değerlendiriyor

Özbekistan merkezli Dunyo haber ajansına göre Pakistanlı çelik üreticisi Pak Steel, Özbekistan'da inşaat demiri ve diğer çelik ürünlerinin üretimine yönelik bir yatırım projesini değerlendiriyor.

Potansiyel proje, Özbekistan'ın Pakistan Büyükelçisi Alisher Tukhtaev ile Pak Steel Direktörü Hassan Farid arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Şirket, enerji kaynaklarının mevcudiyeti, sanayi altyapısı ve yatırım teşvikleri gibi unsurları dikkate alarak Özbekistan'ı yeni üretim tesisleri için olası bir lokasyon olarak değerlendiriyor.

Pakistan'daki yüksek enerji maliyetleri yeni üretim üssü arayışını destekliyor

Farid'e göre Pakistan'daki yüksek elektrik maliyetleri şirketin üretim maliyetlerini ve ürünlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda Pak Steel, enerji kaynaklarına erişimin daha kolay olduğunu değerlendirdiği Özbekistan'ı potansiyel bir üretim üssü olarak inceliyor.

Şirket ayrıca Özbekistan'ın sanayi bölgelerindeki mevcut altyapının yanı sıra yatırımcılara sağlanan teşvik ve avantajları da değerlendiriyor. Önerilen çelik tesisi için planlanan yatırım tutarı, üretim kapasitesi, lokasyon veya takvim henüz açıklanmadı.

Pak Steel, Pakistan'da kara yolu ve metro altyapısı, konut ve idari binalar ile sanayi projelerinde kullanılan inşaat demiri, düz ve nervürlü çelik çubuklar, kanallar ve çelik konstrüksiyonlar dahil çeşitli çelik ürünleri üretiyor.

Gelecekteki iş birliği için yol haritası hazırlanacak

Görüşmelerin ardından taraflar, ilgili Özbek kamu kurumlarıyla çevrimiçi toplantılar düzenlenmesi ve gelecekteki iş birliğine yönelik bir yol haritası hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı. Pak Steel yönetiminin ilerleyen dönemde Özbekistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

Pak Steel, önerilen çelik yatırımının yanı sıra Özbekistan'da konut, otel, baraj ve ulaşım altyapısı tesislerinin inşasını içeren projelere katılmaya hazır olduğunu da ifade etti.