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Pakistanlı Pak Steel Özbekistan'da çelik tesisi yatırımı yapmayı değerlendiriyor

Salı, 29 Eylül 2026 10:53:44 (GMT+3)   |   İstanbul

Özbekistan merkezli Dunyo haber ajansına göre Pakistanlı çelik üreticisi Pak Steel, Özbekistan'da inşaat demiri ve diğer çelik ürünlerinin üretimine yönelik bir yatırım projesini değerlendiriyor.

Potansiyel proje, Özbekistan'ın Pakistan Büyükelçisi Alisher Tukhtaev ile Pak Steel Direktörü Hassan Farid arasında gerçekleştirilen görüşmede ele alındı. Şirket, enerji kaynaklarının mevcudiyeti, sanayi altyapısı ve yatırım teşvikleri gibi unsurları dikkate alarak Özbekistan'ı yeni üretim tesisleri için olası bir lokasyon olarak değerlendiriyor.

Pakistan'daki yüksek enerji maliyetleri yeni üretim üssü arayışını destekliyor

Farid'e göre Pakistan'daki yüksek elektrik maliyetleri şirketin üretim maliyetlerini ve ürünlerinin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Bu doğrultuda Pak Steel, enerji kaynaklarına erişimin daha kolay olduğunu değerlendirdiği Özbekistan'ı potansiyel bir üretim üssü olarak inceliyor.

Şirket ayrıca Özbekistan'ın sanayi bölgelerindeki mevcut altyapının yanı sıra yatırımcılara sağlanan teşvik ve avantajları da değerlendiriyor. Önerilen çelik tesisi için planlanan yatırım tutarı, üretim kapasitesi, lokasyon veya takvim henüz açıklanmadı.

Pak Steel, Pakistan'da kara yolu ve metro altyapısı, konut ve idari binalar ile sanayi projelerinde kullanılan inşaat demiri, düz ve nervürlü çelik çubuklar, kanallar ve çelik konstrüksiyonlar dahil çeşitli çelik ürünleri üretiyor.

Gelecekteki iş birliği için yol haritası hazırlanacak

Görüşmelerin ardından taraflar, ilgili Özbek kamu kurumlarıyla çevrimiçi toplantılar düzenlenmesi ve gelecekteki iş birliğine yönelik bir yol haritası hazırlanması konusunda anlaşmaya vardı. Pak Steel yönetiminin ilerleyen dönemde Özbekistan'ı ziyaret etmesi de bekleniyor.

Pak Steel, önerilen çelik yatırımının yanı sıra Özbekistan'da konut, otel, baraj ve ulaşım altyapısı tesislerinin inşasını içeren projelere katılmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Pakistan Güney Asya Çelik Üretimi 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi N DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Nervürlü İnşaat Demiri

Çap 8 - 32 mm
 
Tedarikçi ALİ CANGUL İNŞAAT A.Ş.
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