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Nucor filmaşin fiyatlarını artırdı

ABD’li Nucor, Pazartesi günü müşterilerine filmaşin fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 44$/mt yükselttiğine ...

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