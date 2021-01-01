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Lübnan’da uzun mamul piyasası sessizliğini koruyor

Türkiye’nin düzenli inşaat demiri ihracat pazarlarından biri olan Lübnan, ekonomik kriz, ciddi yakıt sıkıntısı ve elektrik ...

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