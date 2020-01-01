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Lübnan ekonomik kriz nedeniyle inşaat demiri ithalatına halen sıcak bakmıyor

Lübnan’da çelik sektörü, ekonomik ve mali kriz ile kurdan kaynaklı sorunlar nedeniyle oldukça durgun seyrediyor.

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