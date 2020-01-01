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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kütük tedarikçileri Güneydoğu Asya’da fiyatlarını artırmaya çalıştı ama başarılı olamadı

Bu hafta çoğu kütük ihracatçısı, Güneydoğu Asya’ya 700$/mt CFR’ın üstünden satış yapma konusunda ısrarcı oldu.

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