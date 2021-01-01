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Kütük fiyatlarındaki gerileme ve Çin’deki olumsuz gelişmeler ardından Asya’da filmaşin fiyatları düşüşte

Çin piyasasında meydana gelen olumsuz gelişmelerin ardından Güneydoğu Asya’da ithal filmaşin fiyatları, bu hafta düşüşe geçti.

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