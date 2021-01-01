﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir uzun bir aranın ardından kütük satışlarını açıp aynı gün içinde kapattı

Türk entegre çelik üreticisi Kardemir, bugün itibarıyla, kütük satışlarını açıp aynı gün içinde kapattı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.