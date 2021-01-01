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Kardemir mühendislik çeliği kaliteleri için filmaşin fiyatlarını düşürdü

Kardemir bugün, düşük karbon içerikli filmaşin dışında, aşağıdaki tabloda yer alan belirli kalitedeki filmaşin ürünler için satışlarını açtı.

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