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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir kütük fiyatlarını hafifçe düşürdü

Kardemir, S235JR kalite kütük için 620$/mt fabrika çıkışı ve S420-B420 kalite kütük için 625$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden açtığını duyurdu.

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