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< Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir iç piyasaya yaklaşık 60.000 mt kütük sattı

Kardemir bugün itibarıyla yerel kütük satışlarını açıp kısa bir süre içerisinde kapattı.

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