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Kardemir filmaşin satışlarını açıp, kısa sürede kapattı

Entegre çelik üreticisi Kardemir, birkaç saat önce açtığı filmaşin satışlarını kapadı.

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