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İran’ın kütük ihracatı Asya’dan talep gelmemesi nedeniyle durgun

Asya çelik piyasalarında olumsuz koşulların devam etmesine bağlı olarak, İran’ın kütük satışları durgun seyretti.

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