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< Uzun Ürünler ve Kütük

İran’dan dış piyasalara verilen kütük fiyatları son bağlantılarda düştü

İranlı kütük üreticileri, geçtiğimiz haftanın sonunda yapılan bağlantılarda, düşük fiyatları kabul etmek zorunda kaldı.

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