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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hint üreticilerin kütük ihracatı için beklentileri iyi, karşı teklifler şimdilik geride

Başta devlete bağlı üreticiler olmak üzere Hindistan’ın kütük ihracatçıları, özellikle Asya piyasalarına yaptıkları satışları ...

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