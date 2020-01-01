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Hint üretici kütük ihalesini kapattı, Asya’da talebin iyileşmesi bekleniyor

Hindistan devletine bağlı bir çelik üreticisi, 30.000 mt 150 mm ebadında kütük için yapılan bir ihaleyi geçen haftanın sonunda kapattı.

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