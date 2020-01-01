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Hint üretici dünkü haberlerin aksine kütük ihracat ihalesini kapatamadı

Devlete ait bir Hint üretici bu haftanın ilk günlerinde açtığı 30.000 mt’luk 150 mm kütük ihracat ihalesini dün kapatmayı başaramadı.

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