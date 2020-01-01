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< Uzun Ürünler ve Kütük

Hint kütük satıcıları olumsuz yerel piyasa nedeniyle ihracata odaklandı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hindistan’ın kütük ihracatı iyileşme gösterdi ve satıcılar fiyatlarını 600$/mt FOB’un oldukça üstüne çıkardı.

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