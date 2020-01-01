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Hint kütük ihracatçıları satış yapmak için fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı

Hint kütük ihracatçıları, Asya pazarlarında alıcılarla karşı karşıya geldi ancak bir süre direndikten sonra fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

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