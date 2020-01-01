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Hint kütük ihracatçıları kötü yerel piyasa nedeniyle ihracat arzını artırdı ve fiyatlarını düşürdü

Hindistan çıkışlı kütük satışları yerel entegre çelik üreticileri ihracata ayırdıkları arzı yeniden düzenlediği için tonaj açısından hafifçe iyileşti.

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