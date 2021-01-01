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Hint kütük ihracatçıları fiyatlarını artırırken satışları sınırlı kaldı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Hint kütük ihracatçıları dış piyasalara verdikleri fiyatları hafifçe artırabildi.

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