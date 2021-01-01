﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Hint kütük ihracatçıları başarılı satışların ardından fiyatlarını artırmak istiyor

Hindistan’ın kütük ihracatı, Çin Yeni Yılı öncesinde yapılan stok alımlarının desteğiyle artış gösterdi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.