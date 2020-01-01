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Hint inşaat demiri üreticileri talebe yönelik endişeler sebebiyle satışlarını artırmak için fiyat düşürdü

Hindistan’da entegre ve entegre olmayan çelik üreticileri piyasayı şaşırtarak, kütük ve hurda gibi girdi maliyetlerindeki düşüşü ...

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